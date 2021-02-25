كروم: “نطمح لتحقيق نتيجة ايجابية أمام المولودية للإرتقاء في ترتيب البطولة”

أكد مدافع شبيبة القبائل، أحمد كروم عزمه رفقة زملائه على تحقيق نتيجة ايجابية أمام مولودية الجزائر، للارتقاء في ترتيب البطولة.

وصرح كروم، لتلفزيون “النهار”: “بعد تأهلنا في كأس الكاف، سنخوض مباراة مهمة جدا في البطولة، أمام مولودية الجزائر”.

وأضاف: “مباريات كأس الكاف، تختلف عن البطولة الوطنية، ونحن نطمح لتحقيق نتيجة ايجابية أمام المولودية، للارتقاء في ترتيب البطولة”.

وتابع أحمد كروم: “أدعوا أنصار الشبيبة للوقوف إلى جانبنا، ونحن بدورنا سنقدم أفضل ما لدينا لاسعادهم هذا الموسم”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيحل ضيفا على مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، لخوض مباراة الجولة الـ15 من البطولة المحترفة.