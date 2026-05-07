كروم يقود مولودية وهران لفوز ثمين يُنعش حلم الفريق في ضمان مشاركة قارية

عاد فريق مولودية وهران بقوة إلى سباق المراكز المؤهلة للمنافسات القارية، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام ضيفه أولمبي الشلف بهدف دون رد. في مواجهة احتضنها ملعب ميلود هدفي لحساب الجولة الـ28 من منافسة الرابطة المحترفة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم “الحمراوة” أحمد كروم في الدقيقة الـ57، بعدما ارتقى فوق الجميع موجها رأسية قوية أسكن بها الكرة في الشباك. ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع جمهور “الحمراوة” شعارات تؤكد طموحه في عودة فريقه إلى الواجهة القارية، أبرزها الرسالة التي لاقت تفاعلا واسعا “تطول الطايلة ونولي لمكاني… نعرف إفريقيا وتعرف مقامي”، في إشارة واضحة إلى حلم استعادة أمجاد النادي قاريا.

وبهذا الانتصار، رفع فريق مولودية وهران رصيده إلى 48 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، مواصلا الضغط على أصحاب المقدمة ومبقيًا على كامل حظوظه في ضمان مشاركة قارية الموسم المقبل. في وقت تتواصل فيه الصحوة الإيجابية للفريق خلال الجولات الأخيرة من البطولة.