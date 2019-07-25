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كرونولوجيا الأحداث قبل وبعد وفاة الرئيس التونسي السبسي

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كرونولوجيا الأحداث قبل وبعد وفاة الرئيس التونسي السبسي
بقلم أمينة داودي

الساعة الثامنة مساء من يوم 24 جويلية 2019، الإعلان عن نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بعد تأزم حالته الصحية.

الساعة 11:00 من يوم 25 جويلية، الرئاسة التونسية تعلن في بيان عن وفاة محمد الباجي قايد السبسي.

11:15: بيان لرئاسة الجمهورية يدعو التونسيين للالتفاف حول المؤسسات الدستورية.
12:00: اجتماع طارئ بين رئيسي البرلمان والحكومة.
12.30: الإعلان عن تشييع جنازة السبسي يوم السبت 27 جويلية
12:38 : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تغيير تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد.
12:44: حركة النهضة تؤكد تماسكها بمسار بناء الجمهورية.
13.00: إلغاء الاحتفالات المقررة بمناسبة الذكرى 62 لإعلان الجمهورية التونسية.
13:05 : جثمان السبسي لم يغادر بعد المستشفى العسكري.

13:17 :إعلان الحداد في تونس لمدة 7 أيام.
13:17 :رئيس الحكومة يأمر بإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات.


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