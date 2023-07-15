كرونولوجيا الإنهزام.. مطالب بـ “رحيل” زفيزف عن بيت الفاف

تجدّدت كرونولوجيا الأحداث لانهزام رئيس الفاف جهيد زفيزف في انتخابات اللجنة التنفيذية الإفريقية لكرة القدم بأبيدجان.

وحدث ذلك، بعد نشر وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، بيانا خاصا للفشل الذريع الذي مني به، إفريقيا، حيث قالت أنه كان على زفيزف أن “يلتزم بتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في ظل وضع السلطات العمومية كل الإمكانيات تحت تصرفه”.

كما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن “وعود زفيزف ذهبت أدراج الرياح” في ظل توفير المرافق الرياضية العالية، لإعادة انتشار الجزائر في المجال الرياضي إفريقيا.

و وصف المصدر فشل زفيزف بـ “الذنب الذي لا يغتفر” بحكم ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولى أهمية بالغة للرياضة.

كما نشرت “واج” بيانها بصريح العبارة، عندما قالت “أصوات تتعالى مطالبة برحيل رئيس الفاف” مضيفة “زفيزف فشل وعاكس النجاحات التي حققتها الجزائر إفريقيا”.

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