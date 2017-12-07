كريستيانو:” أريد طفلا أخر.. ومعركتي مع ميسي مُستمرة “

قال الدولي البرتغالي ولاعب ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو بشكل ساخر أنه يريد طفلا أخر كهدية في أعياد الميلاد القادمة.

وأجاب “الدون” عن سؤال يتعلق بأمنيته بمناسبة قدوم أعياد الميلاد، وذلك على هامش تتويجه بجائزة الكرة الذهبية الخامسة في مشواره.

وقال:”في أعياد الميلاد.. أريد طفلا جديدا في عائلتي.. لا أنا أمزح، إنها نُكتة”.

ويُذكر أن كريستيانو رونالدو أبا لأربعة أطفال من ثلاث أُمهات.

“معركتي مع ميسي ستستمر”

وعن صراعه الدائم مع النجم الأرجنتيني ولاعب البارصا ليونيل ميسي أكد كريستيانو أن هذه المعركة الثنائية ستستمر لكن بالمعنى الإيجابي.

وقال “الدون”:”مع ميسي.. المعركة ستستمر لكن بالمعنى الإيجابي”

وعادل رونالدو رقم ميسي بتتويجه بالكرة الذهبية الخامسة اليوم، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم لسنة 2017.