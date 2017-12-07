كريستيانو بعد تتويجه بالكرة الذهبية…هذا لا يصدق!

الرياضة
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كريستيانو بعد تتويجه بالكرة الذهبية…هذا لا يصدق!
بقلم عبد النور حواز

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد عن سعادته البالغة بعد تتويجه بالكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه أمسية اليوم.

وقال “الدون” مُباشرة بعد إعلان حصوله على جائزة الكرة الذهبية:” أنا سعيدا جدا بتتويجي بهذا اللقب الفردي الرائع”.

وعن تسليم الكرة الذهبية له في “برج إيفل” بالعاصمة الفرنسية باريس قال هداف الميرينغي التاريخي.

“يا له من مكان رائع، إنه أمر لا يُصدق أن أستلم الجائزة بعاصمة الجن والملائكة وفي برج إيفل تحديدا”.

وأضاف “كريس”:” لم أنتظر ذلك.. إنها تجربة مُذهلة تتحدث عن نفسها”. 

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