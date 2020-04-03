“كريستيانو رونالدو ” أول “ملياردير” في عالم كرة القدم !

كشفت مصادر صحفية أمريكية، أن النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بات قريبا من أن يصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم.

ومع نهاية الموسم الحالي 2019/2020 وبالرغم من أزمة فيروس كورونا، فإن ثروة “رونالدو” ستصل إلى مليار دولار، ليصبح أول لاعب في كرة القدم يدخل هذه القائمة.

وكانت ثروة ميسي، قد تخطت كريستيانو العام الماضي، لكن النجم البرتغالي سيتفوق على الأرجنتيني هذا العام، وسيصبح أول ملياردير في ملاعب كرة قدم.

وحسب ما ذكرته صحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، فإن رونالدو جنى 100 مليون يورو خلال 2019، بفضل العلامة التجارية “CR7”.