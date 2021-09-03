كريستيانو رونالدو يدخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موسوعة “جينيس”، بتحطيمه للرقم القياسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية مع المنتخبات في التاريخ.

ونجح رونالدو، في بلوغ 111 هدف رفقة منتخب البرتغال، محطما بذلك رقم اللاعب الإيراني علي داني، الذي سجل 109 أهداف.

ونال صاروخ ماديرا، شهادة موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، بعد بلوغه هذا الرقم، وعلق في هذا الخصوص.

“شكرًا لموسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، من الجيد دائمًا أن تُعرف للعالم بأنك محطم للأرقام القياسية..دعونا نستمر في محاولة جعل تلك الأرقام أكبر.”