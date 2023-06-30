كريستيانو رونالدو يدخل موسوعة غينيس

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، موسوعة “غينيس”، برقم قياسي جديد.

وبعد مشاركته رفقة منتخب البرتغال، في مباراتهم الأخيرة أمام ايسلندا، بلغ رونالدو، المباراة الدولية رقم 200 في مشواره.

وسمح هذا الرقم لـ”صاروخ ماديرا”، بدخول موسوعة غينيس، باعتباره اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية.

ولم يكتفِ كريستيانو رونالدو، برقمه القياسي الجديد، بل عزّز رقمه السابق، كأكثر هداف دولي مع المنتخب (123 هدفا)، بعد تسجيله هدف الفوز أمام إيسلندا.