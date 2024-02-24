كريستيانو رونالدو يُثير الجدل بطلاء الأظافر!

نشر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا تجمعه مع نجله جونيور، على صفحته بموقع انستغرام والذي يتابعه فيه أزيد من 623 مليون متابع.

وعلق لاعب النصر السعودي، على الصور التي ظهر فيها مع إبنه في قاعة الرياضة بالقول: “اليوم مع شريكي”.

ولكن ما لفت نظر الناس في الصورتين طلاء الأظافر الأسود على رجلي رونالدو. وانهالت التعليقات من المتابعين الذين استغربوا الأمر.

وحسب مواقع إعلامية تناولت الموضوع سابقا، فإن طلاء الأظافر الذي يضعه رونالدو على رجليه من أجل حماية أظافره من الالتهابات الفطرية والبكتيرية أثناء اللعب في حذاء كرة القدم.