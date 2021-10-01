كريستيانو ضحية أزمة البنزين في بريطانيا!

قضى سائق كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما يقرب من سبع ساعات في طابور بمحطة للوقود، لكنه لم يتمكن من تزويد سيارة النجم البرتغالي “بنتلي” بالبنزين.

ووفقا لوسائل إعلام إنجليزية، فقد توجه السائق بسيارة رونالدو التي يبلغ سعرها 220 ألف جنبيه إسترليني، إلى محطة البنزين في حوالي الساعة 2 ظهرا، وغادرها في قرابة الساعة التاسعة مساء، دون التزود بالبنزين.

واجهت بريطانيا على مدار الأيام القليلة الماضية، أزمة وقود خانقة، نتيجة نقص حاد في سائقي الشاحنات.

ورغم تأكيد الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن الأزمة أصبحت تحت السيطرة، فإن العديد من المحطات ما تزال مغلقة في المدن الكبرى، مما ترك السيارات تنتظر لساعات طويلة من أجل ملء خزاناتها بالبنزين.

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