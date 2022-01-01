كريستيانو مرفوض في الهند لهذا السبب!

أثار الكشف عن تمثال لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ولاية غوا الهندية جدلاً بين سكان. حيث اتهم بعضهم السلطات المحلية بتكريم لاعب من بلد استعمر المنطقة.

كما تجمّع متظاهرون يرفعون الأعلام السوداء في الموقع، بعد أن تم الكشف عن التمثال هذا الأسبوع في مدينة كالانغوت.

ولم تمنح البرتغال الاستقلال للمنطقة سوى عام 1961، فيما استقلت معظم المناطق الهندية مع حلول العام 1947. بعد اجتياح للجيش الهندي وحرب دامت يومين أنهت الديكتاتورية العسكرية.

في حين، وصف اللاعب الدولي السابق ميكي فرنانديش الذي تعود جذوره إلى ولاية غوا، القرار بالـجارح. معرباً عن أسفه من التذكير ببقايا النير البرتغالي. وقال لوكالة فرانس برس: “رونالدو أفضل لاعب في العالم، لكن علينا أن نحظى بتمثال للاعب من غوا”.

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وبرّر ميكايل لوبو، الوزير الإقليمي وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الخيار بدفع الجيل الشاب إلى التميّز. ليس فقط في الهند بل على الصعيد الدولي، وقال: “كل الشبان والشابات الراغبين باحتراف كرة القدم يلهمهم كريستيانو رونالدو”. “إذا طاردتم أحلامكم بشغف، يمكنكم إدراك هذا الهدف. هذا ما كتبناه على اللوحة”.

ولا تزال آثار الحقبة البرتغالية واضحة في المنطقة، من حيث الهندسة المعمارية، العدد الكبير للكنائس. وحقيقة أن العديد من السكان يحملون أسماء من أصول لوسيتانية.

وخلافاً لباقي المناطق الهندية، يفضّل السكان كرة القدم على الكريكيت ويشجعون البرتغال في المسابقات الدولية. على غرار كأس العالم. وشرح فرنانديش “أتابع البرتغال أيضاً، لكن لا يمكننا رفع تمثال لاعب أجنبي فيما نملك لاعبينا (المحليين)”.