نشر كريستيانو رونالدو اليوم عبر حسابه الرسمي في “التويتر” فيديو لنجله جونيور وهو يُسجل ركلة حُرة مُباشرة بطريقة رائعة.

وأرفق الدولي البرتغالي و لاعب ريال مدريد الإسباني الفيديو بعبارة:”لا مجال للصدفة” ليصنع الحدث وسط مُعجبي صاروخ ماديرا.

وهو ما يدل عن إعجاب “الدون” بمهارات إبنه الذي سدد الركلة على طريقة والده الفريدة من نوعها.

لكن فيديو هدف جونيور في مباراة فريقه أظهر عدم إحتفال الأخير بهدفه عكس والده المعروف بطرق إحتفاله المُميزة.

ويُتابع أفضل لاعب في العالم لسنة 2017 نجله بإستمرار، وهو الناشط في أحد نوادي العاصمة الإسبانية مدريد.