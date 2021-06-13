كريستيانو يدعم “إيركسن” برسالة مؤثرة

الرياضة
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كريستيانو يدعم “إيركسن” برسالة مؤثرة
بقلم أمير بهلول

وجّه النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” رسالة مؤثرة للاعب الدنماركي “كريستيان إيركسن” الذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أمس السبت في مباراة منتخب بلاده أمام “فنلندا” في منافسات “اليورو”.

ونشر “كريستيانو رونالدو” عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام”: “أفكارنا ودعواتنا مع كريستيان إريكسن وعائلته، عالم كرة القدم يقف موحدا على أمل سماع أنباء جيدة، نترقب عودتك للملعب قريبا كريس، كن قويا”.

يذكر أن “إيركسن” لا يزال متواجدا في المستشفى وحالته الصحية مستقرة وعليه أن يخضع للعديد من الفحوصات قبل خروجه من المشفى، في حين ان عودته لممارسة كرة القدم تبدو مستحيلة.


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