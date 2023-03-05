كريستيانو يرسل مساعدات لمتضرري الزلزال بسوريا وتركيا

أرسل النجم البرتغالي، ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال بكل من سوريا وتركيا، وفقا لما أكدته اليوم الأحد، تقارير صحفية بريطانية.

وفي هذا الصدد، أشادت صحيفة “ديلي ميل”، بموقف نجم ريال مدريد الاسباني السابق، الإنساني، موضحة بأن رونالدو، قام بارسال طائرة مليئة بالمساعدات إلى المناطق التي دمرتها الكارثة بهدف مساعدة المتضررين.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن كريستيانو رونالدو، تأثر بشدة بالمشاهد المأساوية التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والمصابين، وأثرت بشدة على حياة الكثيرين.

كما أوضح المصدر نفسه، بأن طائرة المساعدات التي أرسلها البرتغالي، تضمنت الخيام والطعام والوسائد والأسرة والأغطية وأغذية أطفال وحليب وإمدادات طبية للمساعدة في الجهود الإنسانية.