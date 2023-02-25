كريستيانو يستعين بالحجامة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للظاهرة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، من تدريبات ناديه النصر السعودي أمس الجمعة، وعلى قدميه علامات العلاج بالحجامة.

وأثارت الصور المنتشرة لنجم ريال مدريد السابق تفاعلا كبيرا، بعد أيام فقط من ارتداءه “القميص” في احتفالات النصر بيوم التأسيس.

وظهر رونالدو وفوق ركبتيه علامات الحجامة، لتنتشر تلك الصورة بشكل رهيب وجميعها تؤكد خضوع النجم البرتغالي لجلسات العلاج بالحجامة.

يذكر أن النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن زيمة، زميل رونالدو السابق في ريال مدريد يعد من أشهر لاعبي كرة القدم اللذين يستخدمون الحجامة بشكل دوري.