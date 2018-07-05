كريستيانو يقترب من الرحيل عن الريال نحو السيدة العجوز !

أصبح انتقال كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، نحو نادي جوفنتوس الإيطالي، مسألة وقت فقط، حسب ما تؤكده الصحافة العالمية.

وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، عن اجتماع مرتقب بين رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وخورخي مينديز وكيل اللاعب، لإتمام الصفقة.

كما أكدت ذات الصحيفة، أن مسألة انتقال صاروخ ماديرا، لنادي السيدة العجوز، أصبح مسألة وقت فقط، بعد اتفاق اللاعب مع جوفنتوس، على جميع التفاصيل.

ووفقا لموقع “غول” العالمي، فإن قيمة صفقة انتقال رونالدو، تتراوح ما بين 100 إلى 120 مليون أورو، لعقد يمتد لأربع سنوات، يتلقى خلالها “الدون”، راتب 30 مليون أورو سنويا.