“كريس فروم” متهم بتعاطي المنشطات !

كشف الاتحاد الدولي لرياضة الدراجات الهوائية صباح اليوم الأربعاء أن الدراج البريطاني “كريستوفر فروم” بطل طواف فرنسا وإسبانيا هذا الموسم قد تعاطى المنشطات.

وحسب الـ UCI فإن عينة “فروم” تحتوي على نسبة مرتفعة من مادة “سالبيتامول” التي تستعمل للأمراض التنفسية.

حيث أن العينة “أ” إيجابية في انتظار تحاليل العينة “ب” حتى يقوم الاتحاد بالإجراءات اللازمة.

كما أن هذا الفحص راجع بعد مشاركته في طواف إسبانيا شهر سبتمبر الماضي وفي المرحلة الـ 18 .

في نفس السياق، نفى الدراج البريطاني نيته تناول المنشطات مؤكدا أن الطبيب منحه رخصة استعمال سالبيتامول.

وفي قضايا سابقة ومماثلة عوقب الدراج “دييغو أوليسي” لمدة 9 أشهر سنة 2014 و “بيطاكي” لمدة عام كامل سنة 2013.