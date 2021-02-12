كريكو: أرضية رقمية لفائدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الراغبين في استحداث المشاريع

كشفت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو ، أنه تم وضع أرضية رقمية للتسجيل عن بعد لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزيرة، أن الأرضية تخص ذوي الإحتياجات الخاصة الراغبين في استحداث مشاريع، في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وأضافت الوزيرة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر خصصت 1500 مشروع.

كما تم وضع حيز الخدمة أرضية رقمية للتسجيل عن بعد، قصد تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية لهذه الفئة.

وأوضحت الوزيرة، أن قطاعها عن طريق مفتشيات العمل لمتابعة وتقييم عمليات توظيف الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأشارت أن القطاع بادر بإعداد مسودة مشروع مراجعة القانون رقم 02-09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

وأكدت كريكو أن اللجنة الوزارية المكلفة بالمراجعة، على مشارف الإنتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع هذا النص.

وقالت أن هناك مساعدات تضامنية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين وتسهيل الاستفادة من آليات جهاز القرض المصغر وذلك في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وهذا قصد تمكينهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية إلى جانب التكفل بالتربية والتعليم المتخصص للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.