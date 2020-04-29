كريكو: أزمة كورونا أثبتت أن المجتمع المدني شريك فعال لقطاع التضامن

قالت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، اليوم، أن المجتمع المدني شريك فعال لقطاع التضامن الوطني وأزمة فيروس كورونا أثبتت تلك الشراكة فعليا.

وأكدت الوزيرة، في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد لقطاعها ببومرداس، أنها تشجع كل مبادرات المجتمع المدني وهباته التضامنية التطوعية عبر التراب الوطني.

وحول برنامج القضاء على نقاط الظل عبر التراب الوطني، ذكرت الوزيرة بأنه تم إطلاق منذ الفاتح من أفريل الجاري أول قافلة وطنية تضامنية في هذا الصدد.

وأكدت كريكو، أن العمل لا يزال مستمرا ومتواصلا إلى غاية القضاء النهائي على مناطق الظل.

وحول برنامج زيارتها للولاية، أعطت الوزيرة، إشارة إنطلاق قافلة تضامنية تتجه نحو 88 منطقة ظل عبر الولاية لتوزيع نحو 3400 طرد غذائي على العائلات المعوزة والمتضررة من الحجز الصحي الإجباري.

وبلغ عدد العائلات المستفيدة من الطرود الغذائية إلى غاية اليوم، 37.000 منهم نحو 17.000 عائلة استفادت من طرود مولتها الخزينة الولائية والباقي تبرع بها محسنون.

وفي ثاني نقطة من زيارتها، عاينت الوزيرة ظروف نزلاء دار الطفولة المسعفة بمدينة بومرداس التي تتكفل تربويا ونفسيا حاليا بنحو 20 طفلا من الجنسين .

كما عاينت كريكو، مركز جمعيات المجتمع المدني العاملة في إطار جمع تبرعات المحسنين وتوزيعها على العائلات المعوزة و لمتضررة من الحجر الصحي الإجباري عبر البلدية.

ثم عاينت الوزيرة، ورشات متعددة يقوم فيها شباب متطوع بإنجاز وتصنيع الكمامات الصحية بمختلف أنواعها والألبسة الصحية الواقية الموجهة للأطقم الطبية وغيرها.