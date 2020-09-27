كريكو: أزيد من 187 ألف إمرأة ريفية إستفادت من قرض أونجام

كشفت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، اليوم الأحد، أن “أكثر من 187 ألف امرأة ريفية استفادت من قرض أونجام اي ما يعادل 32 في المائة من مجموع النساء المستفيدات”.

وأكدت الوزيرة، خلال زيارة مع ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي الى تندوف، أكدت أن “عدد النساء المستفيدات من كناك بلغ 15864 مستفيدة “.

مشيرة انه تم “تخصيص 2190 مشروع للمراة الريفية، أي ما يعادل 13.8 بالمائة”.

وفي سياق مغاير أكدت الوزيرة أن “برنامج عمل بالشراكة مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لترقية منتوجات المرأة الريفية بمعايير دولية”.

مشيرة في السياق ذاته أن “برنامج العمل سينبثق من توصيات الندوة الدولي بالتنسيق مع الـ PNUD المزمع تنظيمها في 15 اكتوبر القادم”.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه سيتم خلال “زيارات العمل لعدد من الولايات رفقة ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي الإطلاع على ابداعات المرأة الريفية”.

واكدت الوزيرة أن “مكتسبات المرأة الجزائرية ستتعزز وتتحصن في تعديل الدستور القادم”.

وفي ذات السياق دعت الوزيرة “المرأة الجزائرية للانخراط بقوة في مسعى البناء والتشييد، وهي محور اهتمام الجزائر الجديدة”.