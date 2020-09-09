كريكو: إطلاق خدمة إلكترونية للتسجيل في صندوق الضمان الإجتماعي

أعلنت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتسجيل عن بعد في صندوق الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك على هامش إشرافها على إطلاق الحملة الوطنية لتحسيس الفلاحين بمزايا الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي ببومرداس.

وأكدت كريكو إن الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي يوفر العديد من المزايا للمعنيين وذوي حقوقهم.

موضحة إن المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي، سيستفيدون هم وذويهم من التأمين على المرض، وأخطار العمل والأمومة والشيخوخة والوفاة.

وأوردت كريكو، إن الحملة الوطنية جاءت بعد الأضرار التي مست الفلاحين وأصحاب الحرف بسبب جائحة كورونا.