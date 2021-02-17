كريكو.. إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص المعوزين جاري على قدم و ساق

أكدت وزيرة التضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن عملية إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص المعوزين “جارية على قدم وساق”.

وأوضحت وزير التضامن في ذات السياق أن إعداد البطاقية الوطنية لهذه الفئة، سيتم إشراك فيها عدة دوائر وزارية.

وأشارت كريكو، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن هذه البطاقية ستسمح بضمان تكفل أحسن لهذه الفئة الاجتماعية.

وأقالت الوزيرة إن المرحلة الأولى من العمل، تتمثل بوضع قائمة لكل الاحتياجات الجديدة الناجمة، بصفة غير مباشرة، عن جائحة كوفيد-19.

وأضافت المسؤولة، أن دائرتها الوزارية ووزارات أخرى لم تتوقف يوما عن تضامنها ومساعدتها للفئات الهشة بالمجتمع بالرغم من الجائحة.

مبرزة في هذا الشأن الإعانات المقدمة للعائلات والأشخاص المحتاجين، والمساهمة “الفعالة” للعديد من الشركاء في الجهد التضامني.