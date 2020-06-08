كريكو: التكفل بـ2671 شخصا بدون مأوى منذ بداية الأزمة الصحية

كشفت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، أنه قد تم التكفل بـ2671 شخصا بدون مأوى، منهم 2010 رجالا و606 نساء، و55 طفلا، منذ بداية الأزمة الصحية.

ودعت الوزيرة، خلال إشرافها على عملية إطلاق خدمة إلكترونية للتبليغ عن الأشخاص بدون مأوى، المواطن والمجتمع المدني، إلى الانخراط في عملية التبليغ.

وأكدت كريكو، أن التكفل بالأشخاص بدون مأوى مسؤولية الجميع.

وأشارت الوزيرة، إلى أن نجاح الخدمة الإلكترونية للتبليغ عن الشخص المسن، شجعنا لاطلاق خدمة مماثلة للأشخلص بدون مأوى.

وكشفت كريكو، أن المصالح المختصة تلقت 110 تبليغا، عن الأشخاص المسنين في وضع صعب، منذ اطلاق الخدمة في نهاية شهر أفريل.

ومن جهته، قال عيسى بلخضر، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بفعاليات المجتمع المدني، في كلمة بهذه المناسبة، أنه علينا بالإخلاص لوطننا وإنسانيتنا.

وأضاف بلخضر، أن كل الجمعيات محظوظون، خاصة بعد أن قرر رئيس الجمهورية دعمهم، وهي ملامح الجزائر الجديدة التي تعمل على إزالة الظل عن الكفاءات والعواطف النبيلة.