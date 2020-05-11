 كريكو: الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة بدار المسنين

الوطني
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 كريكو: الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة بدار المسنين
بقلم سليم دريد

قالت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، اليوم الإثنين، من تبسة أن الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة تتعلق بالمسنين المقيمين في المراكز المتخصصة .

وأضافت الوزيرة أن رئيس الجمهورية والوزير الأول أصدرا تعليمات صارمة بخصوص التكفل الصحي ومتابعة هذه الفئة الحساسة.

كما أطلقت وزارة التضامن موقعا إلكترونيا للتبليغ عن عن حالات الإصابة وسط المسنين حيث تم تسجيل 77 بلاغ.

وقالت الوزيرة أنها الحالات ليست صحيحة وسلبية.

وأضافت كريكو أنها وجهت تعليمات صارمة من اجل التنسيق مع المستشفيات للتكفل الفوري بحالات المسنين وأكدت أن الجزائر تعمل جاهدة من أجل توفير أحسن الظروف لهم.


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