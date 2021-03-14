كريكو: الشروع في مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة

كشفت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، أن الوزارة شرعت في مراجعة القانون المتعلق بحماية فئة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

جاء هذا خلال كلمة ألقتها عشية إحياء اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “14 مارس من كل سنة” بولاية سطيف.

وأضافت أن هذه التدابير تندرج في إطار الإستجابة لتطلعات هذه الفئة وممثلي المجتمع المدني تماشيا مع الإلتزامات الدولية.

وكذا بنود الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تنصيب لجنة مركزية بغرض مراجعة النص القانوني.

وذكّرت الوزيرة بالتدابير الإحترازية التي إتخذت ضمانا لسلامة ذوي الإحتياجات الخاصة في ظل جائحة كورونا.

وأكدت الوزيرة بأن السياسة الاجتماعية المعاصرة المنتهجة ترتكز على دعم إنخراط الفئات الهشة لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.