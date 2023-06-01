كريكو: “العائلة تستشير” منصة رقمية لحماية الأطفال من المخدرات

كشفت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، عن إطلاق المنصة الرقمية “العائلة تستشير” التي تمكن العائلات من التواصل عبر منصة رقمية مع مختصين من أجل الاستفادة من توجيهات ومرافقة في مجال الوقاية من المخدرات. مؤكدة أن هذه المنصة تندرج في إطار الإستراتيجية الإستباقية التي تعتمدها الوزارة لحماية خاصة فئة الأطفال والمراهقين من هذه الآفة.

وقالت كريكو، أنه تم إطلاق هذه المنصة في إطار الحملة الوطنية للتحسيس حول الوقاية ومكافحة ظاهرة المخدرات. منوهه أنها وسيلة من وسائل التوعية والتحسيس لربات الأسر وتوجيهها في حالة ما كان هناك مؤشرات تعاطي المخدرات على أحد أفرادها خاصة فئة الأطفال.

وأضافت كريكو أن الخلية الجوارية للتضامن هي التي تشرف على عملية التواصل مع ربات الأسر. حيث تتكون من طبيب وأخصائي نفساني، ومختص في علم الإجتماع. مؤكدة أن هذه اللجان موجودة على المستوى الوطني. مشيرة إلى وجود 275 خلية جوارية للتضامن تابعة لوكالة التنمية الإجتماعية التابعة لقطاع التضامن الوطني التي تقوم بالحملات التحسيسية والتحقيقات الإجتماعية للفئات الهشة. والتواصل مع ربات الأسر في حال تسجيل تغير في سلوك أبنائها أو شكوك في هذا الأمر.

كما كشفت الوزيرة كريكرو، عن مجلة دورية خاصة بالأطفال بالمركز الوطني للتوثيق والأسرة والطفولة التابع للقطاع التضامني. حيث يتم جمع في هذه المجلة كل إبداعات الطفولة كتجربة أولى. وإصدار أول والتي تضم كل الجوانب التي ممكن أن يبرز فيه الطفل.”