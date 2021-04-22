كريكو: المقاولاتية الجزائرية تحتل دورا رياديا في دعم الجهود التنموية

أكدت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، إن المقاولاتية الجزائرية قد احتلت دورا رياديا في دعم الجهود التنموية بالبلاد.

وأوردت الوزيرة، بمناسبة افتتاح صالون المرأة الحرفية، إن الشباب المقاول قام بإنشاء مؤسسات رائدة ساهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.

وأصبحت هذه المؤسسات، نموذجا لإكتساح الأسواق الدولية، تضيف كريكو.

وأوضحت الوزيرة، إن هذا الصالون، هو صرح لتلاقي ثلة من المثابرين في ميدان الإبداع الاقتصادي، بدعم من الدولة عبر آليات متعددة.

وأضافت كريكو، إن الصالون يأتي، تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية لمخطط الإنعاش الإقتصادي.

وتابعت الوزيرة، إن الحكومة باشرت في الإعداد لبرامج تنموية في عدة قطاعات كالإقتصاد والثقافة والمقاولاتية وغيرها.