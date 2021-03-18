كريكو تؤكد أن جرحى زلزال بجاية في تحسن وتطمئن العائلات المتضررة

قالت وزيرة التضامن والمرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس، إن القطاع في متابعة شخصية للتكفل بالعائلات المتضررة من زلزال ولاية بجاية.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنها وقفت شخصيا على مدى التكفل بالتلاميذ داخل المؤسسات التربوية المتضررة من زلزال بجاية.

وطمأنت كريكو، عائلات الجرحى، أنهم في تحسن، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتكفل بهم.

وأشارت وزيرة التضامن، على هامش زيارتها لولاية بجاية، إلى أن الدولة الجزائرية، واقفة ومستعدة لمرافقة كل المتضررين.

للإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت في حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وتابعت الزلزال، 7 هزات ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.

ونصب من جهته، والي بجاية، خلية أزمة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت شدته 5.9 درجات على سلم ريشتر.