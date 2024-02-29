كريكو تبرز جهود الجزائر في ترقية دور المرأة

تحدثت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، اليوم الخميس، عن جهود الجزائر في مجال ترقية دور المرأة على جميع المستويات، في كلمة لها خلال مشاركتها في أشغال الدورة ال43 للجنة المرأة العربية.

وأكدت الوزيرة أن الجزائر “تواصل مساعي الإصلاحات على جميع المستويات لصالح المرأة وحمايتها. وضمان تمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتحقيق استقلاليتها المالية، تجسيدا لأهداف التنمية المستدامة”.

وذكرت الوزيرة بجهود الدولة في مجال إشراك المرأة في “مسار التنمية الوطنية. وتشجيعها على خوض غمار المقاولاتية والاسهام في خلق الثروة ومناصب شغل”.

وأبرزت كريكو مختلف الأجهزة التي أنشأتها الدولة لاستحداث مؤسسات مصغرة التي استقطبت نسبة معتبرة من النساء حاملات المشاريع. لتعزيز روح المقاولاتية لديهن وتمكينهن اقتصاديا.

ونوهت الوزيرة بتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة ببعث أجهزة خلاقة للشغل والثروة. على غرار الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية للشباب حاملي المشاريع. والذي يتضمن “امتيازات تحفيزية لهذه الفئة بما فيها الفتيات المستفيدات”.

كما تطرقت الوزيرة الى الأوضاع الصعبة التي تعانيها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني. والتي تنعدم فيها أدنى مراعاة لحقوق الانسان الأساسية”.

داعية إلى “توحيد الجهود الدولية لاتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لوقف العدوان الصهيوني والسماح بدخول المساعدات الانسانية”.

وأشارت الى أن الجزائر تسعى جاهدة لدى الهيئات الأممية وعبر عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار. ووقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.