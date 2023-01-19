كريكو تتباحث مع نظيرتها التنزانية سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي

أجرت اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو مباحثات عبر تقنية التحاضر عن بعد مع وزيرة التنمية الاجتماعية والنوع المجتمعي والمرأة والمجموعات الخاصة بتنزانيا.

وحسب بيان الوزارة تطرقت كوثر كريكو مع نظيرتها التنزانية إلى حول سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي.

كما تناول هذه المحادثات سبل تعزيز أواصر التعاون بين الجزائر وجمهورية تنزانيا في المجال الاجتماعي بما يخدم الفئات المتكفل بها.

وأضاف البيان أن الوزاريرتين إتفقتا على “تنصيب لجنة خبراء بين البلدين, من أجل مباشرة العمل لتحضير مذكرة تفاهم بما يسمح بتحديد أطر التعاون ومجالاته. وكذا تجسيد الإرادة القوية بين الطرفين في تنسيق الجهود وتبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية الاجتماعية”.

كما كان لكريكو فرصة لإستعراض التجربة الجزائرية الرائدة في مجال دعم الفئات الهشة, من خلال التراتيب والآليات التي يسيرها القطاع أومن خلال الميكانزمات التي تعتمدها وكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية القطاع.