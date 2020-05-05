كريكو تزور مطابخ بريسكو المكلفة بتحضير وجبات إفطار مراكز الإيواء

الوطني
  • -
  • 0
كريكو تزور مطابخ بريسكو المكلفة بتحضير وجبات إفطار مراكز الإيواء
بقلم نادية بن طاهر

قامت وزيرة  التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمطابخ بريسكو.

ومطابخ بريسكو مكلفة بتحضير وجبات افطار لمراكز ايواءالاشخاص بدون مأوى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=815586

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com