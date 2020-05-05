كريكو تزور مطابخ بريسكو المكلفة بتحضير وجبات إفطار مراكز الإيواء
قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمطابخ بريسكو.
ومطابخ بريسكو مكلفة بتحضير وجبات افطار لمراكز ايواءالاشخاص بدون مأوى.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=815586
-
أمر مساء اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة باتنة الإبتدائية، بإيداع 4 اشخاص الحبس المؤقت، ووضع آخر تحت الرقابة والافراج عن امرأة.
وجاءت هذه الأحكام، عن قضية تعود…
-
غادر، اليوم الثلاثاء، 28 مريضا بوباء الكورونا مستشفى يوسف دمرجي في اكبر حصيلة يسجلها مستشفى يوسف دمرجي بتيارت بعد تماثلهم للشفاء.
وقد غادر هؤلاء المستشفى عبر…
-
سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بشدة 3.1 درجات، في باتنة.
وسجل مركز الهزة الأرضية، على بعد 2 كلم،…
التعليقات (0)