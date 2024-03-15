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الوطني

كريكو تستعرض تعزيز ترقية المقاولاتية النسوية مع نائبة الرئيس الايراني

بقلم عايدة.ع
كريكو تستعرض تعزيز ترقية المقاولاتية النسوية مع نائبة الرئيس الايراني
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أجرت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، محادثات ثنائية، مع نائبة الرئيس الايراني وشؤون المرأة والأسرة، أنيسة خزعلي .

وأوضح بيان للوزارة، أن الطرفان أكدا خلال اللقاء على متانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

كما استعرضا الطرفان آفاق التعاون بين البلدين في مجال تعزيز حقوق المرأة، وكذا ترقية عالم المقاولاتية النسوية .

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