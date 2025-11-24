كريكو تستقبل ممثلة اليونيسف.. وهذا مادار بينهما

استقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الاثنين، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر. كاتارينا يوهانسون، والتي بحثت معها سبل تعزيز التعاون. حسبما أفاد به بيان للوزارة.

يندرج هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، في إطار “تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال ترقية الممارسة البيئية للطفولة وترسيخها كحق أساسي”.

وخلال هذا اللقاء، تم استعراض مجهودات الجزائر في ضمان حق الطفل في بيئة سليمة وآمنة، من خلال البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة البيئة وجودة الحياة. لا سيما ما يتعلق بتعميم النوادي البيئية داخل المدارس. وتنظيم حملات تحسيسية حول التربية البيئية.

وناقش الطرفان آفاق توسيع مجالات التعاون بين القطاع والمنظمة الأممية، بالأخص فيما يتصل بتطوير البرامج المشتركة لتعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة. ودعم القدرات الإبداعية للطفل في مجال حماية البيئة.

وأكدت كريكو، خلال اللقاء، “حرص الجزائر على مواصلة العمل لضمان تنشئة سليمة للأطفال في بيئة سليمة ومستدامة. انسجاما مع السياسات الوطنية والتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية البيئة وحقوق الطفل”، بحسب البيان.