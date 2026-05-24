كريكو تستقبل نظيرتها الموريتانية وكاتب الدولة البرتغالي لشؤون البيئة

إستقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية مسعودة بحام محمد لغظف. وكاتب الدولة لشؤون البيئة بالبرتغال جواو مانويل ايستيفيس، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في القطاع.

وجرى اللقاءان أمس السبت بمقر الوزارة، عقب مشاركتهما في اللقاء الدولي حول التنوع البيولوجي المنعقد بالجزائر. تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي المصادف لـ 22 ماي من كل سنة.

وشكل لقاء الوزيرة كريكو مع نظيرتها الموريتانية فرصة لاستعراض المساعي القائمة لتجسيد مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا بين البلدين في قطاع البيئة. حيث تم تسليط الضوء على أبرز المشاريع والمحاور العملية المدرجة ضمن خطة العمل المشتركة. لا سيما ما يتعلق بالاقتصاد الدائري وتسيير وتثمين النفايات بمختلف أنواعها.

كما تناول الطرفان تبعات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، خاصة ظاهرة التصحر التي تمثل تحديا مشتركا بين البلدين. مع التطرق إلى التجربة الجزائرية الرائدة في مجال السد الأخضر التي أعيد بعثها سنة 2023 بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما تم أيضا بحث آفاق تعزيز التنوع البيولوجي وتثمينه، وتطوير استخدام المرافق والحلول الرقمية الحديثة في تسيير القطاع البيئي.

وبخصوص لقاء الوزيرة كريكو مع كاتب الدولة لشؤون البيئة بالبرتغال، فقد شكل فرصة لاستعراض تجربة البلدين في مجالات حماية البيئة. وتم خلاله كذلك بحث آفاق إبرام مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال في قطاع البيئة, وتعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع البيئية وتبادل الخبرات والتجارب.

