كريكو تشرف على إطلاق خدمة إلكترونية للتبليغ عن الأشخاص دون مأوى

أشرفت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، اليوم الإثنين، على إطلاق خدمة إلكترونية للإبلاغ عن الأشخاص دون مأوى.

وتسمح هذه العملية، للمواطن، بالتبليغ السريع، والتكفل المباشر بأي شخص في الشارع.

وأكدت الوزيرة، على هامش إنطلاق هذه العملية، أنها تهدف إلى توسيع ظاهرة العمل الاجتماعي، لتشمل كل شرائح المجتمع وفعاليات المجتمع المدني.

وأوردت كريكو، أن التكفل بهذه الفئة، يشكل جانبا هاما تضطلع به الدولة، حيث عملت على إنشاء جهاز للتكفل بفئة الأشخاص دون مأوى، من خلال احداث مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة.

وأوضحت الوزيرة، أن عملية التكفل بالأشخاص دون مأوى تمر عبر ثلاث مراحل وهي:

نقل الأشخاص دون مأوى من الشارع، بموجب فرق متنقلة تنظم خرجات يومية، ثم التكفل والإيواء، وإعادة الإدماج الإجتماعي والعائلي.