كريكو تشرف على مراسم اختتام المبادرة النموذجية للفرز واسترجاع القارورات البلاستيكية

أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الأحد، بالمتحف الوطني باردو، على مراسم اختتام المبادرة النموذجية للفرز. واسترجاع القارورات البلاستيكية. التي أطلقت خلال شهر رمضان الكريم على مستوى المراكز التجارية. بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. وبالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ووفق المصدر ذاته فإن هذه التظاهرة “شهدت تكريم الأطفال الفائزين الذين أظهروا مستوى عالي من الوعي البيئي. وروح المسؤولية من خلال مشاركتهم الفعالة في إنجاح هذه المبادرة، ومساهمتهم في ترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي وتعزيز ممارسات إعادة التدوير”.

كما تخللت هذه الفعالية، تنظيم ورشات عملية على غرار ورشات الطبخ التقليدي، التي سلطت الضوء على إسهامات المرأة الريفية في تثمين الموارد الطبيعية، بما بما يدعم مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

