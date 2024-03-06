كريكو تشيد بالمرأة العسكرية وقدراتها في عالم الطيران

زارت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، المدرسة العليا للطيران الشهيد جبّار الطيب بولاية وهران الناحية العسكرية الثانية

وأشادت الوزيرة أن زيارتها إلى المدرسة العليا العسكرية للطيران ،التي جاءت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة. فرصة للإطلاع على مدى انخراط المرأة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة كذلك إلى إشادتها بالمرأة العسكرية التي أظهرت قدرات و كفاءة عالية في عالم الطيران.

كما طافت كريكو رفقة الوفد المرافق لها، ببعض الهياكل البيداغوجية للمدرسة على غرار، غرف الطالبات، محاكي الطيران، مديرية مصالح الإسناد التقني.

وختمت الوزيرة هذه الزيارة بإمضاء السيدة الوزيرة على السجل الذهبي.

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