كريكو: توزيع 180 ألف حقيبة مدرسية لأطفال العائلات المعوزة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عن إنطلاق عملية توزيع أزيد من 180 ألف حقيبة مدرسية. بلوازمها لفائدة أطفال من عائلات معوزة على المستوى الوطني. تحسبا للدخول المدرسي 2024-2025.

وخلال الزيارة التي قادتها إلى مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بالعاشور للاطلاع على مدى سير العملية. أوضحت الوزيرة أنه يجري توزيع 180 ألف حقيبة مجهزة بالأدوات المدرسية. بالإضافة كذلك إلى جانب مآزر لفائدة أطفال من عائلات معوزة، من بينهم فئة ذوي الإحتياجات الخاصة كمرحلة أولى للعملية على المستوى الوطني. وذلك تحضيرا للدخول المدرسي القادم.

كما قالت كريكو، أن التحضيرات الخاصة بهذه العملية انطلقت منذ شهر أفريل الفارط للتمكن من إيصال هذه المستلزمات المدرسية الى مستحقيها قبل الدخول المدرسي. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية مبرزة أن هذه العملية يقوم بها قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع القطاعات المعنية. على غرار التربية الوطنية والجماعات المحلية.

كما أشارت الوزيرة إلى دور الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني من خلال القيام بتحقيقات إجتماعية لتحديد إحتياجات العائلات المعوزة. مذكرة ببعض التدابير الإجتماعية المتخذة على مستوى القطاع من بينها المنحة الجزافية للتضامن. مضيفة أن برامج قطاعها في مجال التربية والتعليم المتخصص عبر شبكة مؤسساتية تضم 239 مؤسسة متخصصة. بالإضافة كذلك إلى 18 ملحقة مدعمة بتأطير بيداغوجي ومرافقة نفسية للتكفل بـ 34 ألف طفل من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة.