كريكو: توفير كل الإمكانيات للدخول المدرسي الجديد

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، على إفتتاح الموسم الدراسي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة 2024 - 2025 من مدرسة الصم والبكم برج منايل ببومرداس.

وأكدت الوزيرة، على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان عودة ذوي الاحتياجات الخاصة لمقاعد الدراسة في أحسن الظروف.

كما أكدت كريكو، على ضرورة تكثيف التكفل النفسي وتعزيز التنسيق مع الأولياء لتحضير التلاميذ للدخول في أجواء الدراسة بشكل عادي.

هذا وبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المتخصصة بـ239 و18 ملحقة، والتي تستقبل ما يفوق 35 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى ما يفوق 15 ألف مؤطّر بيداغوجي وتربوي متعدد الاختصاصات يشرف على تأطير الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.