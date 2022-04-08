كريكو تُسدي تعليمات فورية للتكفل النفسي بالمتضررين من انفجار برج بوعريريج

أسدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الجمعة، تعليمات فورية للتكفل النفسي بالمتضررين من انفجار منزل بحي 5 جويلية بولاية برج بوعريرج الذي وقع أمس الخميس.

وفي هذا السياق وقفت الوزيرة خلال زيارتها لمكان الحادث، على مخلّفات الانفجار، على حجم التأثر النفسي لعائلات الضحايا، وكذالك المتضررين.

أين أسدت تعليمات فورية للتكفل النفسي بهؤلاء، عن طريق الخلايا الجوارية والاستعانة بالاطباء النفسانيين للصحة على مستوى الولايات المجاروة.كما قدّمت الوزيرة بالمناسبة تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا.

بالمقابل، أضافت كريكو أن مصالحها في متابعة دائمة لتطور الوضع، كما جددت نداءها بأخذ الحيطة والحذر، من خلال الاستعمال العقلاني للغاز.

هذا و وصل صبيحة اليوم الجمعة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزيرة التضامن كوثر كريكو. بالإضافة إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى ولاية برج بوعريريج.

وتأتي زيارة الوفد الوزاري إلى ولاية برج بوعريريج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للإطلاع على مخلفات إنفجار المنزل بسبب الغاز. والذي راح ضحيته وفاة 10 أشخاص. وإصابة 16 آخرين بجروح. بالإضافة كذلك إلى إنهيار جزئي لخمسة مساكن.

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