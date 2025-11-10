كريكو تُنصب اللجنة الوطنية لمشروع الذّاكرة البيئية الاستعمارية

أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الاثنين، على تنصيب اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية.

وخلال مراسم تنصيب اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية، التي جرت بمقر وزارة البيئة وجودة الحياة. أكدت كريكو على أنّ ترسيخ الذاكرة البيئية جزء لا يتجزء من الذاكرة الوطنية.

يشار أن هذه الخطوة جاءت بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين (71) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. واستنادا إلى التوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني الموسوم بـ “الآثار البيئية للاستعمار في إفريقيا: حقائق تاريخية ومخلفات إيكولوجية. الجزائر نموذجا”، المنظم من طرف وزارة البيئة وجودة الحياة بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. اليوم ، لاسيما التوصية المتعلقة بـ إطلاق مشروع وطني للذاكرة البيئية الاستعمارية. يُعنى بحصر وتوثيق مناطق الأرض المحروقة والأنشطة الاستخراجية المدمرة للطبيعة.

كما يأتي هذا الحدث الهام ترسيخا لمفهوم الذاكرة البيئية” بوصفه محورا أساسيا من محاور الذاكرة الوطنية.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة أشرفت على هامش مراسم التنصيب على إطلاق الدليل العلمي للبحث والتحقيق حول المخلفات البيئية للاستعمار. في إفريقيا - الجزائر نموذجا – ، الموسوم بـ “شاهد عيان”، والذي يعد مرجعا علميا يوثق جميع الشهادات والأبحاث في هذا الصدد.

