كريكو: حقوق الطفل في الجزائر محمية بقوة الدستور

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأربعاء، أن حقوق الطفل في الجزائر مجسدة ومحمية بقوة الدستور.

ووجاء ذلك، في كلمة للوزيرة، على هامش مشاركتها في أشغال المؤتمر السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل العربي الذي نظمته جامعة الدول العربية.

وحسب بيان للوزارة، قالت كريكو في كلمة لها أن “مسألة حماية الطفولة وترقيتها تكتسي أهمية بالغة تبرز في السياسات الوطنية لكل دولة”.

وأضافت كريكو أنه “تجسيدا لهذه الأحكام الدستورية وتوافقا مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية وترقية حقوق الطفل. جاء القانون المتعلق بحماية الطفل”.

مبرزة أن “بلادنا حرصت على استحداث العديد من الآليات التي من شأنها توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة”.

وأشارت أيضا الى توفير مؤسسات التربية والتعليم المتخصص الموجهة لفائدة الأطفال من ذوي الهمم. بهدف إدماجهم الاجتماعي ببرنامج مكيفة وآليات مساعدة للأسر المعوزة.

وأكدت الوزيرة أن كل هذه الجهود تتم في إطار “متكامل ومتناسق” بين مختلف القطاعات والهيئات الوطنية المعنية بمسألة الطفولة.

كما ثمنت كريكو الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية بخصوص البرامج المسطرة لصالح الطفولة.