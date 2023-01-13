كريكو: دعم إنخراط المرأة الريفية في الإقتصاد الوطني

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو. على ضرورة دعم انخراط المرأة الريفية والماكثة بالبيت في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش زيارتها لمعرض لمنتجات الصناعة التقليدية يبرز طرق احتفال سكان دشرة أولاد موسى ببلدية إشمول بباتنة برأس السنة الأمازيغية. في إطار زيارة عمل قادتها إلى هذه الولاية. أن دائرتها الوزارية تعمل من خلال الخلايا الجوارية للتضامن المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن من أجل توعية المرأة الريفية والماكثة بالبيت. بأهمية الإنخراط في الحياة الاقتصادية من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة منتجةا.

كما أشارت كريكو، إلى أنها أوصت الجمعيات الفاعلة في المجال الإجتماعي بالعمل على مرافقة المرأة الريفية والماكثة بالبيت. بالإضافة كذلك إلى تحسيسها للتقرب من مختلف صناديق الدعم والمرافقة بغية الإستفادة من مختلف المزايا التي تقدمها الدولة الجزائرية. لهذه الفئة القادرة على تحقيق الإستقلالية المالية والمساهمة في الرقي بالإنتاج والإقتصاد الوطني.

وأضافت كريكو، بأن دائرتها الوزارية تواصل رفقة المرصد الوطني للمجتمع المدني العمل على تأطير الجمعيات الناشطة في الميدان على المستوى الوطني. من أجل تشجيعهم على مرافقة الدولة الجزائرية في توعية المرأة الريفية. بأهميتها في المساهمة في ترقية الإقتصاد المحلي ومنه الإقتصاد الوطني.

كما أبدت الوزيرة سعادتها بتواجدها مع النسوة المشاركات في معرض الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. والتي أكدت أنهن من مختلف الأعمار. مما يؤكد محافظة المرأة الأوراسية على العادات والتقاليد وسعيها الدائم إلى توريث مختلف المهن إلى الجيل الصاعد.

كما أشرفت كريكو على وضع حيز الخدمة لمشروع الربط بالشبكة الكهربائية لـ 9 آبار ارتوازية بدشرة أولاد موسى ببلدية إشمول. في إطار البرنامج الرامي إلى التكفل باحتياجات سكان المناطق النائية بولاية باتنة.

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