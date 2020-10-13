كريكو.. سيتم التكفل بالعائلات المتضررة من حادث إنفجار أنبوب الغاز بالبيض

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة أنه سيتم التكفل ومرافقة العائلات المتضررة من حادث إنفحار أنبوب الغاز.

قالت كريكو، اليوم الثلاثاء من البيض، أنه سيتم التكفل النفسي والاجتماعي بعائلات الضحايا ومرافقتهم لتخفيق من آلامهم لغاية تجاوزهم لمحنتهم.

وأكدت كريكو أن “التكفل سيتم عن طريق الخلايا الجوارية وكذا الأطباء والنفسانيين التابعين لقطاع التضامن الوطني”.

مشيرةفي السياق ذاته “إلى وجود استجابة من قبل عائلات الضحايا لهذا التكفل النفسي بعد زيارتها لهم قصد تقديم التعازي والمواساة والإطمئنان عليهم”.

وأضافت الوزيرة أن “هذه الزيارة تأتي كذلك تفقدية لما مدى تنفيذ تعليمات الخاصة بالتكفل والمرافقة لقطاع التضامن لضحايا الحادث الأليم”.

وقالت الوزيرة أنه سيتم “إرفاقها بقوافل تضامنية ومساعدات مادية متنوعة للعائلات المتضررة”.

واشارت الوزيرة “أن قطاعها في متابعة دائمة لهم إلى جانب كامل القطاعات الأخرى المنخرطة في إطار التضامن الحكومي”.