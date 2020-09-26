كريكو: شحنة المادة الأولية المخصصة لصناعة الأعضاء الإصطناعية في الميناء تكفي وطنيا

كشفت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، اليوم السبت، أن “شحنة المادة الأولية المخصصة لصناعة الأعضاء الإصطناعية متواجدة بالميناء وتكفي لتغطية الإحتياجات على المستوى الوطني”.

وقالت كريكو، على هامش ندوة صحفية، “اليوم فيه شحنة للمادة الاولية المخصصة لصناعة الأعضاء الإصطناعية”.

وأضافت الوزيرة أن “المادة الاولية متواجدة بميناء الجزائر وتضمن تغطية إحتياجات كل ولايات الوطن”.

كما أوضحت الوزيرة أن “إطلاق المنصة الإلكترونية المشتركة سيسمح بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة بالتسجيل عن بعد، وستكون هناك دراسة لملفاتهم ورد عليها سيكون في فترة وجيزة”.

وأعلنت كريكو عن إطلاق رقم اخضر، مخصص لهذه الفئة، قريبا على المستوى الوطني.

وأكدت الوزيرة أن إنشغالات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في صلب الحكومة، “بعد الإلتزامات التي أعلنها رئيس الجمهورية والتي جسدت اليوم في مخطط عمل الحكومة”.

وأوضحت كريكو أن “إستراتجية القطاع تكمن في ضمان إدماج هؤلاء في الحياة السياسية، الإجتماعية، والإقتصادية”.

وقالت الوزيرة أن “اهتمام هذه فئة وثقتنا فيها هو محور إهتمام الحكومة ورئيس الجمهورية”.