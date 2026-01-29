كريكو عن الوضع الجوي: وزارة البيئة تعمل من أجل ضبط التدابير الوقائية والاستباقية 

وأوضحت وزير البيئة، في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تهدف إلى متابعة تطورات الوضع الجوي الحالي. التي تعتبر “أحد آثار التغيرات المناخية”. مذكرة بأن نظام الإنذار المسبق الموضوع على مستوى الديوان يمثل أحد الركائز الأساسية للمخطط الوطني للتكيف مع المناخ الذي تشرف عليها دائرتها الوزارية.

وأضافت أن وزارة البيئة وجودة الحياة تعمل بتنسيق محكم مع مختلف القطاعات. من أجل ضبط التدابير الوقائية والاستباقية. وكذا التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة التقلبات وبعدها.

كما لفتت بالمناسبة إلى أهمية الدور الذي تقوم به خلية المتابعة واليقظة المنصبة على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لدراسة تطور التقلبات الجوية وأثرها. داعية السكان إلى التحلي بالحيطة والحذر بشكل متواصل.

