كريكو عن الوضع الجوي: وزارة البيئة تعمل من أجل ضبط التدابير الوقائية والاستباقية 

بقلم أسماء
  • 147
  • 0

قامت وزيرة البيئة وجود الحياة، كوثر كريكو، بعد ظهر الأربعاء، بزيارة إلى مقر الديوان الوطني للأرصاد الجوية للوقوف عن كثب على آخر مستجدات الوضع الجوي. جراء سرعة الرياح القوية التي تعرفها عدة ولايات من البلاد.

رابط دائم : https://nhar.tv/z5URx
