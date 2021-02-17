كريكو.. لم نسجل أي وفاة أو عدوى بكورونا في ديار الأشخاص المسنين والأطفال المسعفة

أكدت وزيرة التضامن، أن القطاع لم يسجل أي حالة وفاة أو عدوى بكورونا في ديار الأشخاص المسنين وهياكل الطفولة المسعفة.

وأوضحت كوثر كريكو، أن بفضل التجنيد الكبير للأطقم المؤطرة لهذه الهياكل والاهتمام الخاص بالمقيمين بها، لم تسجل أي إصابة بكوفيد19.

ونوهت وزيرة التضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة، بالتكفل الجيد للمقيمين في ديار الأشخاص المسنين وهياكل استقبال الطفولة المسعفة.

وأعلنت الوزيرة، بالمناسبة عن “التحقيق القريب” للبرنامج الوطني لتشجيع المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية على الانخراط في الإنتاج الوطني.