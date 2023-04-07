كريكو: مبادرات التضامن تسير على أحسن ما يرام

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن مبادرات التضامن المنظمة بمناسبة شهر رمضان الفضيل تسير على أحسن ما يرام.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل لولاية المدية ان “العمل التضامني متأصل و متجذر لدى الشعب الجزائري”.

وأشرفت الوزيرة بالمناسبة على انطلاق تصفيات الطبعة الثالثة من المسابقة الوطنية لحفظ و ترتيل القرآن الكريم لذوي الهمم.

وأكدت الوزيرة، انها تندرج في إطار مرافقة ودعم الفئات الإجتماعية الهشة بالتنسيق مع قطاعات اخرى.

كما وقفت كريكو على انطلاق القافلة التضامنية لفائدة المناطق المعزولة بولاية المدية.

وبوسط مدينة المدية، زارت الوزيرة السوق الجواري التضامني لمنتوجات المرأة الماكثة بالبيت المنظم بمناسبة شهر رمضان.

وتبادلت الوزيرة، أطراف الحديث مع النساء المشاركات حول انشغالاتهم والمشاكل التي تحول دون تطوير نشاطهم وأبرزها التسويق.