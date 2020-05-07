كريكو: منح قروض مصغرة لحاملي مشاريع إنتاج وسائل الوقاية من كورونا

أكدت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، أن الوزارة ترافق جميع مبادرات المجتمع المدني في مكافحة وباء كورونا.

ووعدت الوزيرة، خلال زيارة العمل وتفقد قادتها اليوم إلى تيزي وزو، بمرافقة ودعم دائرتها الوزارية لحاملي مشاريع الانتاج بوسائل الحماية من الفيروس في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

وأشادت الوزيرة، بمستوى التنظيم وروح التضامن لدى المجتمع المدني بمنطقة تيزي وزو قائلة: “من واجبنا مرافقة هذه الهبة التضامنية التي تشجع و تحفز الطاقم الطبي”.

و بخصوص صناعة وسائل الحماية “كمامات و أطقم و أقنعة”، أكدت الوزيرة دعم دائرتها الوزارية لجميع حاملي المشاريع الذين يرغبون العمل في هذا المشروع من خلال القرض المصغر.

كما حضرت الوزيرة، حفل تسليم الصكوك إلى 4 من أصحاب المشاريع استفادوا من جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، و 10 آلات خياطة للنساء الريفيات.

واطلعت وزيرة التضامن خلال ذات الزيارة، على عملية التكفل بالعائلات المعوزة.

وذكر الوالي محمود جمعة، انه تم تخصيص مبلغ 60 مليون دج، لاقتناء التجهيزات الطبية و سيارات الإسعاف لقطاع الصحة على المستوى المحلي

كما تم تخصيص أكثر من 90 مليون دج، لتجهيز سلك الحماية المدنية بوسائل الوقاية وشراء مواد غذائية لفائدة العائلات المعوزة.

وبخصوص المساعدات الرمضانية للعائلات المعوزة، فقد أكد المدير المحلي للنشاط الاجتماعي و التضامن عاشور مهني، بأن عملية التضامن الرمضانية قد استفادت منها 32.398 عائلة، وتكفلت بها مصالحه بمبلغ إجمالي يقدر بـ556ر319 مليون دج.